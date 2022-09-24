Мобилизуемым ответили на главные вопросы о сохранении рабочего места

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ответил на актуальные вопросы о сохранении рабочих мест мобилизованных граждан. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
- Уволят ли работников в случае их мобилизации?
- Нет. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.
- Что будет с трудовым договором?
- Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.
- После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?
- Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.
- Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период?
- Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
- Каких работников касаются новые правила?
- Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.
В ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации планируется призвать около 300 000 резервистов.
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