Мобилизуемым ответили на главные вопросы о сохранении рабочего места

24.09.2022 | 10:09

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ответил на актуальные вопросы о сохранении рабочих мест мобилизованных граждан. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

- Уволят ли работников в случае их мобилизации?

- Нет. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

- Что будет с трудовым договором?

- Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.

- После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?

- Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

- Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период?

- Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

- Каких работников касаются новые правила?

- Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

В ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации планируется призвать около 300 000 резервистов.