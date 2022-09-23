В ЦБ РФ конкретизировали перечень служащих, которых не будут призывать

23.09.2022 | 13:41

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина конкретизировала информацию о банковских служащих, не подлежащих призыву во время частичной мобилизации.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом - чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», - цитирует ее РБК.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан с высшим образованием, которые не попадут под частичную мобилизацию. Помимо банковских служащих, в перечень вошли представители IT-сферы, отраслей связи и медиа, трудящиеся полный рабочий день.