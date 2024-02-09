Сетевое издание|18+|Пятница|9 фев 2024|13:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенского бойца освободили из украинского плена

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Пензенской области, участвовавший в специальной военной операции и захваченный в плен, освобожден. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.

«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», - процитировала она сообщение Минобороны России.

Среди российских пленных был пензенец, родственники которого обращались за помощью в аппарат омбудсмена.

«Впереди у военнослужащих лечение, реабилитация и долгожданная встреча с родными», - добавила Елена Рогова.

В Минобороны уточнили, что освобожденные доставлены в Москву, всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - кадр из видео Минобороны РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте