Пензенского бойца освободили из украинского плена

Житель Пензенской области, участвовавший в специальной военной операции и захваченный в плен, освобожден. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.
«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», - процитировала она сообщение Минобороны России.
Среди российских пленных был пензенец, родственники которого обращались за помощью в аппарат омбудсмена.
«Впереди у военнослужащих лечение, реабилитация и долгожданная встреча с родными», - добавила Елена Рогова.
В Минобороны уточнили, что освобожденные доставлены в Москву, всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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