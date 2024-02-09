Пензенского бойца освободили из украинского плена

09.02.2024 | 12:23

Житель Пензенской области, участвовавший в специальной военной операции и захваченный в плен, освобожден. Об этом в пятницу, 9 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.

«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», - процитировала она сообщение Минобороны России.

Среди российских пленных был пензенец, родственники которого обращались за помощью в аппарат омбудсмена.

«Впереди у военнослужащих лечение, реабилитация и долгожданная встреча с родными», - добавила Елена Рогова.

В Минобороны уточнили, что освобожденные доставлены в Москву, всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.