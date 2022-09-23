Стало известно, будут ли призывать пензенских депутатов и чиновников

23.09.2022 | 17:03

В пятницу, 23 сентября, на брифинге в региональном правительстве военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков ответил на вопрос, будут ли призывать местных депутатов на службу в армию в рамках частичной мобилизации.

«По желанию. Если он изъявил желание добровольно поступить на службу, то проблем в этом нет», - пояснил военком.

Что касается чиновников (муниципальных и государственных служащих), то призывная кампания может коснуться их части.

«У нас есть такое понятие, как бронирование. Вот кто забронирован, имеет право на отсрочку, того не призывают, а все остальные категории будут призываться», - уточнил Андрей Сурков.

Ранее военком уточнил, что в ходе частичной мобилизации в России будет призвано в общей сложности до 300 000 резервистов.