Общество

Стало известно, будут ли призывать пензенских депутатов и чиновников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В пятницу, 23 сентября, на брифинге в региональном правительстве военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков ответил на вопрос, будут ли призывать местных депутатов на службу в армию в рамках частичной мобилизации.

«По желанию. Если он изъявил желание добровольно поступить на службу, то проблем в этом нет», - пояснил военком.

Что касается чиновников (муниципальных и государственных служащих), то призывная кампания может коснуться их части.

«У нас есть такое понятие, как бронирование. Вот кто забронирован, имеет право на отсрочку, того не призывают, а все остальные категории будут призываться», - уточнил Андрей Сурков.

Ранее военком уточнил, что в ходе частичной мобилизации в России будет призвано в общей сложности до 300 000 резервистов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте