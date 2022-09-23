Пензенцам рассказали, кто будет получать универсальное пособие

23.09.2022 | 12:36

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области сообщили об универсальном пособии, которое объединит несколько выплат.

Меры поддержки положены семьям и охватят период от беременности женщины до исполнения ребенку 17 лет.

Деньги будет выплачивать Социальный фонд России.

В универсальное пособие войдут следующие выплаты:

- пособие беременным;

- выплата на первого ребенка до 3 лет;

- выплата на третьего ребенка до 3 лет;

- пособие на детей от 3 до 8 лет;

- пособия на детей от 8 до 17 лет.

За пособием могут обратиться семьи, ожидающие появления ребенка и с детьми младше 17 лет, где среднедушевой доход ниже 1 регионального прожиточного минимума. Специалисты проведут комплексную оценку нуждающихся и определят размер выплаты - 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.

Для беременных пензячек пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, установленного в регионе.

Универсальное пособие можно оформить через портал госуслуг или в МФЦ, отделении социального фонда.

Выплаты станут действовать с 1 января 2023 года. Семьи, в которых дети появились до 31 декабря 2022-го, выберут, получать финансовую поддержку по старым правилам или перейти на универсальное пособие.