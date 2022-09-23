Пензенцам рассказали, что их ждет за дверями военкомата

23.09.2022 | 16:49

Военный комиссар Пензенской области рассказал, что ждет жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, за дверями военкомата.

«Вот человек пришел в военкомат. Перед этим он однозначно был приписан, его вызвали, то есть известна его военно-учетная специальность, его категория годности. Если он заявит о каких-то проблемах со здоровьем, тогда его осмотрит медицинская комиссия. А так он проходит по общим врачам, смотрят: если он не изъявил жалоб, то комиссия на этом заканчивается», - объяснил военком.

Далее, по его словам, следует период «боевого слаживания» призывников - обучения, на которое отводится более 15 дней.

После этого мобилизованных ждет торжественная отправка в места, обозначенные Министерством обороны РФ.

Говоря о сроках, в которые регион должен направить призывников в Вооруженные силы РФ, Андрей Сурков ответил так: «Единственное, что я могу сказать, - в ближайшее время».