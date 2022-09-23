Пензенский военком разъяснил вопрос открытости границ

Жителям Пензенской области разъяснили позицию относительно возможного закрытия границ региона для выезда лиц, которые могут попасть под мобилизацию.
Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков дал уточнения по теме на брифинге в пятницу, 23 сентября.
«Речь о закрытии границ области не идет - у нас частичная мобилизация. Но я бы посоветовал всем, кто стоит на воинском учете, не уезжать никуда, а если уехали - вернуться», - сообщил Сурков.
Ранее военком заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.
Обозначить общее число жителей региона, которых планируется призвать по частичной мобилизации, он отказался: «Количество призываемых известно, но сказать я не могу».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀