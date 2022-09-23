Общество

Пензенский военком разъяснил вопрос открытости границ

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Жителям Пензенской области разъяснили позицию относительно возможного закрытия границ региона для выезда лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков дал уточнения по теме на брифинге в пятницу, 23 сентября.

«Речь о закрытии границ области не идет - у нас частичная мобилизация. Но я бы посоветовал всем, кто стоит на воинском учете, не уезжать никуда, а если уехали - вернуться», - сообщил Сурков.

Ранее военком заявил, что по закону призваны могут быть лица до 50 лет, но обещал не выходить за рамки разумного и призывать лиц старше 35 лет только по желанию.

Обозначить общее число жителей региона, которых планируется призвать по частичной мобилизации, он отказался: «Количество призываемых известно, но сказать я не могу».

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