Общество

За сутки госпитализировали 49 жителей области с коронавирусом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 602 человек. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: Пенза - 305, Кузнецкий район - 84, Каменский - 49, Сердобский - 45, Никольский - 18, Тамалинский - 17, Бессоновский - 12, Башмаковский - 10, Лопатинский - 9, город Заречный - 8, Земетчинский район - 7, Городищенский, Камешкирский и Малосердобинский - по 6, Иссинский и Пензенский - по 5, Наровчатский - 3, Спасский, Белинский и Пачелмский - по 2, Шемышейский - 1.

За сутки госпитализация потребовалась 49 жителям региона с коронавирусом.

«21 сентября выздоровевших 449 человек. Итого выздоровевших - 193 558. Умерших - 2 (6 061). Случаев подтвержденной COVID - 205 801», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область находится в оранжевой зоне по заболеваемости (91-150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте