За сутки госпитализировали 49 жителей области с коронавирусом

22.09.2022 | 13:46

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 602 человек. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: Пенза - 305, Кузнецкий район - 84, Каменский - 49, Сердобский - 45, Никольский - 18, Тамалинский - 17, Бессоновский - 12, Башмаковский - 10, Лопатинский - 9, город Заречный - 8, Земетчинский район - 7, Городищенский, Камешкирский и Малосердобинский - по 6, Иссинский и Пензенский - по 5, Наровчатский - 3, Спасский, Белинский и Пачелмский - по 2, Шемышейский - 1.

За сутки госпитализация потребовалась 49 жителям региона с коронавирусом.

«21 сентября выздоровевших 449 человек. Итого выздоровевших - 193 558. Умерших - 2 (6 061). Случаев подтвержденной COVID - 205 801», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область находится в оранжевой зоне по заболеваемости (91-150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).