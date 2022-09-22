В Пензастате назвали число долгожителей в регионе

22.09.2022 | 16:58

Пензастат обнародовал данные по числу долгожителей в регионе. Публикация приурочена ко Дню долгожителей, который отмечается в четверг, 22 сентября.

На начало 2022 года в Пензенской области насчитали 8 141 человека в возрасте 90 лет и старше (1 494 мужчины и 6 647 женщин).

На начало 2021-го было 8 607 долгожителей (7 068 женщин и 1 539 мужчин).

По последним данным, больше всего пенсионеров 90+ проживало в городах: 826 мужчин и 3 943 женщины. В селах зарегистрировали 668 и 2 704 престарелых соответственно.

На январь 2022-го число долгожителей в Пензе составило 2 472 (388 мужчин и 2 084 женщины).

В Пензастате назвали районы с наибольшей численностью граждан 90 лет и старше. В перечне - Каменский район (419), Кузнецк (410), Городищенский (328), Пензенский (315), Нижнеломовский (312), Никольский (306), Сердобский (306) районы, ЗАТО Заречный (296), Земетчинский (293) и Мокшанский (236) районы.