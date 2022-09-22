У Соборной площади в Пензе на время перекроют движение

22.09.2022 | 10:30

В субботу, 24 сентября, вблизи Соборной площади в Пензе перекроют автомобильное движение в связи с проведением соревнований по спортивному ориентированию.

Запрет коснется участка улицы Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Володарского. Общественный транспорт проехать сможет.

Время перекрытия - с 13:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее жителей Пензы предупредили о временном ограничении движения транспорта из-за концерта «Венок дружбы народов». Мероприятие будет проходить в районе Юбилейной площади.

C 6:00 до 15:00 23 сентября некоторые участки улиц, прилегающих к площади, полностью закроют для проезда. Также там ограничат парковку.