Общество

У Соборной площади в Пензе на время перекроют движение

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В субботу, 24 сентября, вблизи Соборной площади в Пензе перекроют автомобильное движение в связи с проведением соревнований по спортивному ориентированию.

Запрет коснется участка улицы Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Володарского. Общественный транспорт проехать сможет.

Время перекрытия - с 13:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее жителей Пензы предупредили о временном ограничении движения транспорта из-за концерта «Венок дружбы народов». Мероприятие будет проходить в районе Юбилейной площади.

C 6:00 до 15:00 23 сентября некоторые участки улиц, прилегающих к площади, полностью закроют для проезда. Также там ограничат парковку.

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Источник — фото Администрации города Пензы
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