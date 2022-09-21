В районе Юбилейной площади ограничат движение транспорта

21.09.2022 | 17:07

Жителей Пензы предупредили о временном ограничении движения транспорта из-за концерта «Венок дружбы народов», посвященного разным национальным культурам.

Мероприятие будет проходить в районе Юбилейной площади.

Так, с 22:00 22 сентября до 6:00 23-го нельзя будет парковаться:

- по обеим сторонам улицы Бакунина (на участке между улицами Толстого и Суворова);

- на улице Новый Кавказ (отрезок от улицы Толстого до улицы Пугачева);

- на улице Пугачева (от Нового Кавказа до улицы Некрасова).

С 6:00 до 15:00 23 сентября эти же участки полностью закроют для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.