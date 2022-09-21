В районе Юбилейной площади ограничат движение транспорта

Жителей Пензы предупредили о временном ограничении движения транспорта из-за концерта «Венок дружбы народов», посвященного разным национальным культурам.
Мероприятие будет проходить в районе Юбилейной площади.
Так, с 22:00 22 сентября до 6:00 23-го нельзя будет парковаться:
- по обеим сторонам улицы Бакунина (на участке между улицами Толстого и Суворова);
- на улице Новый Кавказ (отрезок от улицы Толстого до улицы Пугачева);
- на улице Пугачева (от Нового Кавказа до улицы Некрасова).
С 6:00 до 15:00 23 сентября эти же участки полностью закроют для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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