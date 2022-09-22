Пензенцы смогут обменяться вещами для питомцев

22.09.2022 | 14:45

В субботу, 24 сентября, пензенцам предлагают обменяться аксессуарами для домашних животных.

Акция «Зеленая суббота» пройдет на территории ККЗ «Октябрь» (улица Кирова, 39) с 11:00 до 13:00.

Как объяснили в пресс-службе регионального минлесхоза, на акцию можно приносить все, что необходимо для комфортного содержания питомца: игрушки, миски, шлейки, ошейники и поводки, одежду, лежанки, домики, переноски, клетки для птиц и грызунов, поилки, бытовую химию, средства от паразитов.

Можно будет обменяться любыми принадлежностями для животных, в том числе хомяков, черепах, кроликов, рыбок, экзотических животных.

Кроме того, есть возможность помочь бездомным животным и принести запечатанный корм с хорошим сроком годности.

Акция «Зеленая суббота» стартовала в апреле и будет проводиться до конца года. В рамках мероприятия пензенцы обменивались одеждой, обувью, аксессуарами, электронной техникой.

Следующую акцию хотят провести в октябре. Ее посвятят обмену предметами для хобби и творчества.