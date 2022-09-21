В пензенском минздраве рассказали о типичных жертвах ковида

21.09.2022 | 13:35

В Пензенской области составили портрет типичной жертвы коронавирусной инфекции за август - сентябрь 2022 года. Информацию опубликовал региональный минздрав.

«Анализ причин смертности пациентов от новой коронавирусной инфекции проводится на постоянной основе. Профиль погибшего от коронавируса больного, составленный в августе - сентябре 2022 года, свидетельствует о том, что смертельные исходы заболевания в основном встречались у мужчин старшей возрастной группы», - уточнили в минздраве.

Среднестатистической жертве было больше 72 лет, у нее в анамнезе имелось несколько хронических неинфекционных заболеваний (чаще всего - совокупность болезней системы кровообращения, сахарного диабета и обструктивной болезни легких).

У 20% жертв были диагностированы онкологические заболевания.

С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 6 059 жертв COVID-19. Число умерших за сутки в течение последних нескольких месяцев не превышало трех.