На продажу авиа- и железнодорожных билетов ограничений пока не ввели

21.09.2022 | 13:59

В среду, 21 сентября, сообщение о введении в России частичной мобилизации вызвало предположение, что гражданам перестали продавать авиа- и железнодорожные билеты.

Якобы запрет коснулся мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Информация разошлась по соцсетям и Telegram-каналам, однако действительности она не соответствует.

«Никаких ограничений не введено», - сообщается на сайте «Объясняем.рф» со ссылкой на ответы на запросы СМИ.

Билеты на поезд мужчинам продолжают продавать без ограничений и без контроля посадки в вагоны.

Нет запретов и на продажу авиабилетов. Об этом объявили компании «Аэрофлот» (в группу также входят «Россия» и «Победа»), S7.