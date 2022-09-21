Общество

На продажу авиа- и железнодорожных билетов ограничений пока не ввели

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В среду, 21 сентября, сообщение о введении в России частичной мобилизации вызвало предположение, что гражданам перестали продавать авиа- и железнодорожные билеты.

Якобы запрет коснулся мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Информация разошлась по соцсетям и Telegram-каналам, однако действительности она не соответствует.

«Никаких ограничений не введено», - сообщается на сайте «Объясняем.рф» со ссылкой на ответы на запросы СМИ.

Билеты на поезд мужчинам продолжают продавать без ограничений и без контроля посадки в вагоны.

Нет запретов и на продажу авиабилетов. Об этом объявили компании «Аэрофлот» (в группу также входят «Россия» и «Победа»), S7.

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