Семьям участников СВО предоставят преференции в трудоустройстве

16.03.2025 | 13:12

В России утвердили новый стандарт, предусматривающий приоритетное трудоустройство граждан, которые завершили военную службу по мобилизации или контракту и участвовали в СВО, а также членов их семей.

Теперь центры занятости обязали предоставлять поддержку этой категории граждан в первоочередном порядке, если речь идет об устройстве на работу в государственные и муниципальные учреждения, в организации, где доля участия субъекта РФ или муниципалитета превышает 50%.

«В документе указано, что к каждому соискателю необходимо приставить куратора, который поможет составить индивидуальную траекторию устройства на работу», - пишет «Парламентская газета», изучившая новый стандарт.

Ранее стало известно, что в регионе запустили программу «Герои Пензенского края», цель которой - научить бывших бойцов СВО работе в органах государственной и муниципальной власти.

Участников проекта отберут из числа тех, кто имеет высшее образование, нужный уровень подготовки к обучению по программе, а также опыт управленческой деятельности.