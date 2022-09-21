Горводоканал восстанавливает благоустройство в местах разрытий

21.09.2022 | 16:46

Главный управляющий директор «РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») Александр Наголюк рассказал о восстановлении асфальтового покрытия и благоустройства после завершения ремонта на сетях водопровода и канализации.

«После завершения аварийно-восстановительных работ Горводоканал в оперативном порядке восстанавливает нарушенное благоустройство, а там, где было повреждено асфальтовое покрытие, производится асфальтировка участка. Работы производятся своими силами, а также с привлечением специализированной организации.

Под магистральными дорогами места разрытий засыпаются песком и щебнем и дается пара дней на усадку. Затем подрядчик производит асфальтировку места разрытия», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза».

С начала 2022 года заасфальтировано более 12 тысяч кв. м покрытия, это порядка 650 мест разрытий. Стоимость выполненных работ превысила 30 млн рублей.

На данный момент 43 места не соответствуют строительным нормам и правилам, подрядчик согласно гарантийным обязательствам будет проводить переасфальтировку.

«Провалы» и «просадки грунта» образуются в результате естественной усадки песка: где-то не утрамбовали, не пролили. «РКС-Пенза» ведет надзор за подрядными работами по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству, но, к сожалению, подобные ситуации случаются», - добавил Александр Наголюк.

Планируя работы по перекладке сетей на следующий год, Горводоканал ориентируется на список адресов, где намерены заменить дорожное покрытие. Это позволяет исключить ситуации, когда для ремонта необходимо проводить разрытие на только что уложенном асфальте.

Но, к сожалению, аварийные порывы на сетях водоснабжения и водоотведения невозможно предугадать. Исторически так сложилось, что большинство магистральных водопроводов идут в теле дороги или по тротуарам и устранить проблему без разрытия не представляется возможным.

Пензенские сети водоснабжения (≈ 860 км) и водоотведения (≈ 540 км) построены в 60-70-е годы прошлого столетия. Ежегодно «РКС-Пенза» проводит перекладку 5-8 км сетей. Увы, единовременно выполнить капитальный ремонт всех коммуникации нельзя в связи с ограниченными средствами.

«Масштабная замена сетей водоснабжения и водоотведения требует ощутимых капиталовложений. Мы ремонтируем в меру своих возможностей, но это не решает глобальную проблему - перекладку большими темпами, к чему мы и стремимся.

В настоящее время прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения с администрацией города, в котором, в частности, будут предусмотрены мероприятия по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения со сроками их исполнения», - сообщил Александр Наголюк.