За месяц зарплата пензенских врачей в среднем увеличилась на 42 рубля

20.09.2022 | 16:59

В Пензенской области в августе подросла средняя зарплата врачей и работников, которые имеют фармацевтическое или высшее образование. Она составила 66 670 рублей.

В июле среднее вознаграждение за труд данной категории работников равнялось 66 628 рублям.

Медсестры в Пензенской области в среднем получали 33 254 рубля, что чуть меньше, чем в июле (33 292 рубля).

«Индикативные показатели уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области достигнуты в полном объеме. Они рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области на 2022 год - 30 460,40 рублей», - подвели итоги в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в августе составил 218,9%, у медсестер - 109,2%.