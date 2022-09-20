Общество

За месяц зарплата пензенских врачей в среднем увеличилась на 42 рубля

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В Пензенской области в августе подросла средняя зарплата врачей и работников, которые имеют фармацевтическое или высшее образование. Она составила 66 670 рублей.

В июле среднее вознаграждение за труд данной категории работников равнялось 66 628 рублям.

Медсестры в Пензенской области в среднем получали 33 254 рубля, что чуть меньше, чем в июле (33 292 рубля).

«Индикативные показатели уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области достигнуты в полном объеме. Они рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области на 2022 год - 30 460,40 рублей», - подвели итоги в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в августе составил 218,9%, у медсестер - 109,2%.

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Гость||

Зачем врать???

Гость||

Да хватит уже врать, ну серьёзно! Это где у нас средний медперсонал получает 33 тысячи??? Покажите! Я тоже туда хочу! Совсем совесть потеряли, что вещи такие пишите! Невозможно уже новости такие читать. На словах всё красиво рассказываете, а на деле оно как???

Гость||

Верьте.. Зайдите на сайт центра занятости, там зарплата стоит у медсестёр 14 с небольшим, у фельдшеров 15..Или, всё двойную получают?

Гость||

42 руб? Хахаха

Гость||

42 рубля при СССР это было неплохо для добавки.

Гость||

На все идут ,лишь бы наврать.зарплата 15т руб.а за их покпзатели нужно работать безвылазно.не надо путать нормальную работу по часам и когда приходится вкалывать ,практически не уходя с работы.заврались!!!лишь бы людей мучить.

Гость||

В Бековской р.б.теперь будет мёд.персонал вежливым и внимательным,а то маленькая зарплата.


Имя: Гость
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