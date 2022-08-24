Общество

В июле зарплата пензенских врачей подросла еще на 1 000 рублей

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В Пензенской области в июле средняя зарплата врачей и работников, имеющих фармацевтическое или высшее образование, составила 66 628 рублей.

Это на 1 008 рублей больше июньского показателя, когда было 65 620 рублей.

У медсестер среднее вознаграждение за труд составило 33 292 рубля. Зарплата увеличилась по сравнению с июнем на 252 рубля (33 040).

«Индикативные показатели уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области достигнуты в полном объеме», - подвели итоги в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в июле составил 218,7%, у медсестер - 109,3%.

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Гость||

Теперь они смогут позволить себе любые покупки...

Гость||

Ничосси.афигеть!

Гость||

Повышение на целых 1,5 процента при инфляции 16%. Вот это мощно!

Гость||

зарплаты растут отдачи нет,люди мрут, как мухи...

Гость||

Задача врача выявить болезнь, а вот в благодаря нашему правительству, вылечить от этой болезни больного, это уже вопрос опять же к правительству. Так что рыба гниёт с головы,не ищите стрелочника в бедах нашего здравоохранения в врачах. На жизнь надо смотреть ширше,к врачам относиться мягче. Вы же за это голосовали и скоро опять за это единогласно проголосуете.

Гость||

Вот брешут покажите одного хоть у кого повысилась

Гость||

Вы хоть зайдите на сайт центра занятости по Пензенской области , посмотрите реальную зарплату , не смешите людей этими цифрами

Гость||

Кругом одно враньё. Как температура в среднем по больнице. Вот про зарплаты, указанные в центре занятости точно подметили. Вот и спросили бы с руководства, почему такое гигантское несоответствие??? Где "правда, Зин?"!!

Гость||

Министру к отпуску жахнули материальную помощь полляма и вот уже в среднем прибавка по тысяче

Гость||

Как и средняя температура по больнице - у кого-то 36,6, а у кого-то 40! Нет зарплат таких как в отчётах ни у врачей, ни у медсестёр. Такая же ситуация и у учителей в школах!!! Не стыдно вам?!

Гость||

Наверное противно и обидно такие новости публиковать.

Имя: Гость
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