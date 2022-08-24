В июле зарплата пензенских врачей подросла еще на 1 000 рублей

24.08.2022 | 09:29

В Пензенской области в июле средняя зарплата врачей и работников, имеющих фармацевтическое или высшее образование, составила 66 628 рублей.

Это на 1 008 рублей больше июньского показателя, когда было 65 620 рублей.

У медсестер среднее вознаграждение за труд составило 33 292 рубля. Зарплата увеличилась по сравнению с июнем на 252 рубля (33 040).

«Индикативные показатели уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области достигнуты в полном объеме», - подвели итоги в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в июле составил 218,7%, у медсестер - 109,3%.