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Общество

Пензенцев научат распознавать склонность к суициду у подростков

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В Пензенской области родителям и педагогам предлагают поучаствовать в проекте «Школьная медицина». Обучающие занятия начнутся с 22 сентября. На первом можно будет узнать о причинах и проявлениях суицидального поведения у подростков.

«Проблема подросткового суицида в последнее время превратилась в одну из самых острых. По данным ВОЗ, около 20% самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. Большинство причин, по которым происходят суициды у подростков, обусловлены нарушением отношений ребенка с его ближайшим окружением - родителями, друзьями, одноклассниками, педагогами», - отметил медицинский психолог областной психиатрической больницы Андрей Агафонов. Он и будет вести занятие.

Полученные знания помогут не пропустить проявлений опасного состояния, вовремя оказать необходимую поддержку.

«К участию приглашаются родители школьников любого возраста. Для этого нужно обратиться в школу, где обучается ребенок. Выступление специалиста будет транслироваться по видео-конференц-связи для всех школ области», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

При желании можно заранее прислать вопросы на адрес электронной почты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики gbuz_pocmp@mail.ru (тема письма «Вопрос специалисту»). Врач даст ответы во время семинара, их также направят заявителю индивидуально.

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Гость||

Не надо доводить людей до такого состояния, тогда и распознавать ничего не надо будет.

Гость||

Сделайте трансляцию в какой нибудь социальной сети, не все же смогут прийти в школу, а послушать надо многим

Гость||

Проведите трансляцию в соц. сети. Данная информация должна быть доступна всем родителям.


Имя: Гость
Комментарий:

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