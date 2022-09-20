Пензенцев научат распознавать склонность к суициду у подростков

20.09.2022 | 10:26

В Пензенской области родителям и педагогам предлагают поучаствовать в проекте «Школьная медицина». Обучающие занятия начнутся с 22 сентября. На первом можно будет узнать о причинах и проявлениях суицидального поведения у подростков.

«Проблема подросткового суицида в последнее время превратилась в одну из самых острых. По данным ВОЗ, около 20% самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. Большинство причин, по которым происходят суициды у подростков, обусловлены нарушением отношений ребенка с его ближайшим окружением - родителями, друзьями, одноклассниками, педагогами», - отметил медицинский психолог областной психиатрической больницы Андрей Агафонов. Он и будет вести занятие.

Полученные знания помогут не пропустить проявлений опасного состояния, вовремя оказать необходимую поддержку.

«К участию приглашаются родители школьников любого возраста. Для этого нужно обратиться в школу, где обучается ребенок. Выступление специалиста будет транслироваться по видео-конференц-связи для всех школ области», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

При желании можно заранее прислать вопросы на адрес электронной почты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики gbuz_pocmp@mail.ru (тема письма «Вопрос специалисту»). Врач даст ответы во время семинара, их также направят заявителю индивидуально.