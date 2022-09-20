Мэр Кузнецка: около 40% ДТП в городе совершают приезжие

20.09.2022 | 11:20

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 19 сентября, отметил снижение числа ДТП в 2022 году.

«В целом количество ДТП с травмами, с гибелью по городу снизилось. У нас было время, когда у нас по 15 человек в год гибло на улицах. В этом году 3 человека погибло», - сообщил Златогорский.

По его словам, причинами аварий зачастую становится поведение водителей на дорогах, а не отсутствие светофоров или каких-либо дорожных знаков.

«В одном случае товарищ сбил человека на пешеходном переходе, при этом отказался от освидетельствования, что о чем-то говорит. Второй случай… Я подъезжал, смотрел. Там надо было очень постараться кого-то задавить. Там ни дорога не позволяет это сделать, ни время суток. Наверное, в телефоне сидел (или сидела). Вот я так думаю, потому что на дорогу не надо было смотреть, чтобы зацепить там человека», - высказался градоначальник.

Он прокомментировал и ДТП, которое случилось в Кузнецке 18-го числа. У въезда в город столкнулись ВАЗ-2109 и Hyundai Solaris. Пострадали женщина за рулем «девятки», ее пассажирка, а также находившийся в салоне 13-летний мальчик.

Сергей Златогорский назвал автолюбительницу приезжей из деревни. По его словам, она «забыла, кого пропускать на перекрестке».

«У нас 40% ДТП с последствиями - это с приезжими водителями, которые откуда-то выбираются и попадают в интересные условия, где есть светофоры, разметка, реверс, общественный транспорт. И, наверное, что-то у них там не складывается», - резюмировал мэр.

Он добавил, что дорожную инфраструктуру в городе продолжат развивать. Для этого потребуется более 150 миллионов рублей.

«Если сел за баранку, значит, надо как-то внутренне собираться, не расслабляться и ехать так, чтобы от тебя беды другим не было. Вот это, наверное, самый главный вопрос», - подвел итог Златогорский.