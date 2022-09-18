В Кузнецке ВАЗ смяло в ДТП, пострадали три человека

18.09.2022 | 14:56

В Кузнецке на трассе М5 случилось серьезное ДТП с участием ВАЗ-2109 и Hyundai Solaris. «Девятку» от удара смяло.

Снимки последствий аварии опубликовали в Telegram-канале «Сова Пенза». Очевидцы рассказали, что из-за ДТП на въезде и выезде из Кузнецка скапливается пробка.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение автомобилей произошло около 11:45. За рулем «девятки» находилась 45-летняя женщина, иномарку вел 34-летний водитель.

В ДТП пострадали автолюбительница, управлявшая отечественной машиной, ее 35-летняя пассажирка, а также находившийся в салоне мальчик.

Медики оказали помощь женщинам на месте, госпитализация им не потребовалась, а ребенок с травмами попал в больницу.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.