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Происшествия

В Кузнецке ВАЗ смяло в ДТП, пострадали три человека

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В Кузнецке на трассе М5 случилось серьезное ДТП с участием ВАЗ-2109 и Hyundai Solaris. «Девятку» от удара смяло.

Снимки последствий аварии опубликовали в Telegram-канале «Сова Пенза». Очевидцы рассказали, что из-за ДТП на въезде и выезде из Кузнецка скапливается пробка.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение автомобилей произошло около 11:45. За рулем «девятки» находилась 45-летняя женщина, иномарку вел 34-летний водитель.

В ДТП пострадали автолюбительница, управлявшая отечественной машиной, ее 35-летняя пассажирка, а также находившийся в салоне мальчик.

Медики оказали помощь женщинам на месте, госпитализация им не потребовалась, а ребенок с травмами попал в больницу.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Глупыше морды порасшибали?

Гость||

зачем летать?

Гость||

Гость писал(a):

зачем летать?
Рожденный ползать, летать не может!


Имя: Гость
Комментарий:

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