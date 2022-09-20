Лихач из Туркменистана больше не сможет жить и учиться в Пензе

20.09.2022 | 10:31

Гражданину Туркменистана запретили въезд на территорию России. Решение суда мужчина посчитал несправедливым и попытался оспорить его.

В 2018 году иностранец вместе с женой и сыном приехали жить в Пензу, супруги стали студентами вузов, а 14 декабря 2021 года въезд в РФ мужу закрыли.

Причиной стало несоблюдение студентом законов России. Выяснилось, что с 2019 по 2021 год он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«С решением УМВД России по Пензенской области гражданин Туркменистана не согласился, посчитал его препятствием для реализации прав и свобод на личную семейную жизнь, а также на уважение частной жизни, попросил признать его незаконным и отменить», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что родственников в России у иностранца нет, его жена и сын (также являющиеся гражданами Туркменистана) не лишены возможности жить вместе с ним в родной стране. Кроме того, мужчина был нерадивым студентом: нерегулярно посещал занятия, имел академические задолженности, а выпуск должен был состояться 31 августа 2022-го.

В итоге решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения. Доучиться в Пензе мужчина не сможет.