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Общество

За сутки зарегистрировали более 600 пензенцев, заразившихся COVID

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В Пензенской области не уменьшается количество случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки.

На понедельник, 19 сентября, зарегистрировано 628 новых пациентов, 24 человека госпитализировали.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (309 случаев инфекции), Пензенский (96), Никольский (31), Кузнецкий (29), Сердобский (24), Городищенский (18), Лунинский, Мокшанский (по 17), Бессоновский, Земетчинский (по 12) районы, ЗАТО Заречный (12).

Менее 10 новых пациентов прибавилось в Спасском, Колышлейском, Пачелмском (по 7), Тамалинском (6), Лопатинском, Шемышейском (по 5), Бековском (4), Малосердобинском, Башмаковском (по 3), Белинском, Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском (по 1) районах.

Общее количество случаев коронавируса в области достигло 203 988.

За минувшие сутки медики выписали 378 человек. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 191 825, умерших - 6 058, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Гость||

Намордники вводить не будем?это другой ковид не то что был прошлые года?с такими же цифрами уже в намордниках ходили

Гость||

И чо и чо?

Гость||

Опять рисовать стали цифры да подгонять справки, тьфу!

Гость||

они ещё и закон пропихивают что бы на работу без вакцыны не принимали


Имя: Гость
Комментарий:

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