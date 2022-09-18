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Общество

За сутки госпитализировали 21 пензенца с коронавирусом

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В Пензенской области на воскресенье, 18 сентября, количество случаев коронавируса достигло 203 360. За сутки прибавилось 558 новых пациентов.

17-го числа выявили 569 заразившихся, 16-го - 602, 15-го - 577.

Лидером по количеству новых случаев инфекции стали Пенза (380) и Каменский район (55). Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецкий (28), Иссинский (21), Бессоновский (14), Тамалинский (10) районы, ЗАТО Заречный (9), Мокшанский (8), Колышлейский, Никольский (по 7), Наровчатский (4), Пачелмский, Сердобский (по 3) районы.

По два случая зафиксировано в Пензенском и Шемышейском районах, по одному - в Башмаковском, Бековском, Вадинском, Неверкинском и Нижнеломовском.

За сутки медики госпитализировали 21 человека, выписали 225 и зарегистрировали одну новую смерть от инфекции.

Итого выздоровевших - 191 447, умерших - 6 058, сообщили в региональном оперативном штабе.

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