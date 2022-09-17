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Общество

Пензенским школьникам рассказали о правилах поведения на дороге

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На фестивале «Волонтер ЮИД» школьникам рассказали об основных правилах поведения на дорогах. Движение существует в России с 1973 года, но занятия с детьми стали проводить относительно недавно. В Пензенскую область волонтеры приехали впервые.

«Очень здорово, что дети на данном мероприятии могут попробовать себя в качестве водителя и велосипеда, и автомобиля, а также ознакомиться более подробно с профессиями, которые напрямую связаны с обеспечением безопасности дорожного движения», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России Пензенской области Валентин Новоженцев.

За веселой и увлекательной программой скрываются серьезные намерения - минимизировать количество ДТП. Статистика неутешительна.

«На сегодняшний день на территории Пензенской области зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 7 детей погибли и 159 получили ранения разной степени тяжести», - сообщил Валентин Новоженцев.

На мероприятии работает 15 площадок, основных - 4.

«Дорожный инженер» - здесь дети учатся конструировать дороги, расставлять дорожные знаки. «Инженер-конструктор по транспорту» - дети узнают, из чего состоит автомобиль, какие там части, и создают свой, по личному дизайну», - привела примеры сотрудник экспертного центра «Движение без опасности» Анастасия Агеева.

О том, что делать, если авария все же произошла, все узнали на станции «Спасатель».

«Дети учатся оказывать первую помощь, вызывать бригаду скорой. Тренируются на манекенах», - пояснила Анастасия Агеева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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