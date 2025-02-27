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Общество

В Пензе началась закупка путевок в детские летние лагеря

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В Пензе планируют закупить 890 путевок в детские летние лагеря, относящиеся к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике. Открытый конкурс на предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления юных горожан стартовал на портале госзакупок в четверг, 27 февраля.

Цена контракта - 17 098 680 рублей, стоимость 1 путевки - 19 212 рублей. Их предоставят детям в возрасте от 6 до 17 лет (за исключением тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, - эта категория учитывается отдельно).

Продолжительность смены традиционная - 21 день. Лагеря, как всегда, будут принимать отдыхающих на протяжении всего лета.

Спорткомитет является организатором оздоровительной кампании в таких учреждениях, как «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда». «Строитель» и «Юность», наиболее популярные среди детей, относятся к управлению образования.

В целом стоимость отдыха в 1 смену в 2025 году будет равняться 25 628 рублям, из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покроется из областной казны.

В общей сложности для пензенских школьников за счет бюджета приобретут около 7 400 путевок. Кроме того, закупят 10 000 путевок в пришкольные лагеря, работающие на базе общеобразовательных организаций.

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