В Пензе и Кузнецке очередь на путевки в лагеря откроется в апреле

11.03.2025 | 11:30

Заявочная кампания на приобретение путевок в загородные лагеря с частичной родительской платой во многих муниципальных образованиях Пензенской области уже начата. Об этом сообщила замминистра образования Оксана Милаева во вторник, 11 марта.

Чтобы получить путевку, родителям (законным представителям) детей необходимо подать заявление в управление (отдел) образования муниципального района.

В Пензе и Кузнецке заявочная кампания стартует позже - 1 апреля. Она будет проходить на портале «Госуслуги».

Выделять путевки предполагают в соответствии с очередностью, она определяется датой подачи заявления.

Как уже сообщалось, стоимость путевок в загородные лагеря составит 25 628 рублей, родительская плата - 25%, или 6 416 рублей.

Чтобы купить путевку за полную стоимость, нужно обращаться к учредителям оздоровительных учреждений.

Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 1 июня. В загородных лагерях Пензенской области отдохнут 14 495 детей.