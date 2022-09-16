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Общество

Ремонт подпорной стенки на правом берегу Суры начнется в 2023 году

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Счет ведрам с краской работники «Пензавтодора» не ведут. Главное - чтобы на подпорной стенке на правом берегу Суры не было никаких надписей. Их на конструкции оставляют все кому не лень, и ладно бы для души что делали, а то смотреть страшно на «художества».

«Пишут всякое, иногда страшно, что они выдумывают, какую-то бесовщину. Молодежь с ума, что ли посходила?» - отметил рабочий Виктор Давыдкин.

Когда-то на этой стенке были и красивые рисунки. В 2015-м в день города в Пензе провели фестиваль граффити. Над уличным полотном трудились несколько молодых художников.

«Идея в том, что это два поколения - подрастающее и взрослое. Взрослое в виде пожилого человека читает мораль, тычет пальцем в книгу и передает свой опыт», - рассказывал участник фестиваля Никита Романов.

Граффити осталось в памяти Станислава Николаева. Он, конечно, не так мастерски владеет техникой рисования. Его задача - однотонная чистота стены, на которой, возможно, когда-нибудь появится нечто подобно тому, что было после фестиваля уличных художников.

«Глазу приятно было», - подчеркнул рабочий.

Всерьез за порядок на правом берегу взялись этим летом. Вырубили кустарник и старые деревья, собрали и вывезли мусор - несколько машин. В планах и другие виды работ, например, островок, который на самом деле не что иное, как отложение ила, будут убирать техникой.

«Плиты будем поднимать и бетонировать, стяжку делать поверх них. Так положено, чтобы вода не размывала берега», - объяснил руководитель МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

В 2022-м стоит задача разработать проект по ремонту подпорной стенки. К его реализации приступят уже в следующем году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Плиты будем поднимать и бетонировать, стяжку делать поверх них. Так положено, чтобы вода не размывала берега», - объяснил руководитель МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.
Так сначала надо было эту работу провести , а не красить. Это называется показуха и бюджетные деньги на ветер.

Гость||

Гость писал(a):

и бюджетные деньги на ветер.
Почему на ветер?

Гость||

Там коньки дутики должны лежать.


Имя: Гость
Комментарий:

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