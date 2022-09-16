Пензячка рассказала о затопленных тротуаре и дворе

16.09.2022 | 12:34

В пятницу, 16 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Елена Владимировна.

Она рассказала, что на протяжении длительного времени вода заливает несколько улиц и дворов.

Поток извергается из колодца, расположенного у дома № 79 на улице Свердлова.

«Широкий ручей течет вниз, там устремляется по Красной и попадает на тротуар. Чтобы не промочить обувь, молодежь скачет по островкам, проглядывающим из воды, а люди старшего возраста идут по газону - на нем уже образовалась тропинка», - рассказала горожанка.

Елена Владимировна зафиксировала на фотокамеру огромную лужу у входа в парикмахерскую, расположенную в доме № 9, а также поток воды, из-за уклона местности попадающий во двор дома № 7.

Из-за лужи у подъезда некоторые жильцы вынуждены надевать резиновые сапоги, хотя дождя нет.

В тот же день ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

«Утечка по данному адресу находится на контроле аварийно-диспетчерской службы Горводоканала. Сегодня на место будет направлена аварийно-ремонтная бригада», - проинформировали в пресс-службе.