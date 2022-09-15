Юнармейцы Пензенской области встретились на слете в лагере «Радуга»

15.09.2022 | 19:45

Дождь намочил красные береты, но не испортил настроение их обладателям. На территории детского лагеря «Радуга» стартовал слет юнармейцев. Их ждут два увлекательных дня в полевых условиях.

«Ребята получат большое количество мастер-классов по всем направлениям деятельности «Юнармии», начиная от экологии и, например, элементов военного дела, медийного направления, медицинской подготовки», - сообщил начальник регионального штаба движения «Юнармия» Вячеслав Старшев.

Поделиться навыками приехали лучшие специалисты региона. По всему лагерю действует множество локаций. И если какие-то статичны, например площадка, где обучают работе с квадрокоптерами, то на мастер-класс по выживанию в диких условиях командам придется отправиться в чащу.

А в столовой лагеря на обед - патроны. Здесь учат стрельбе из пистолета.

Юлия Попова и София Каташова - наровчатские юнармейцы.

«Очень весело, особенно начало, когда собираем палатки. Мы приехали в первый раз. У нас есть в команде старшие мальчики, приезжали уже несколько раз. У некоторых есть опыт, а некоторые приезжают в первый раз - и в этом весь интерес», - рассказали они.

Юлия состоит в юнармейском классе, а София - доброволец. Здесь девушка не только из-за новых знаний и опыта в области военного дела.

«Нам говорили, что здесь будет конкурс военно-патриотических песен, но его, к сожалению, отменили. Я очень этим обеспокоена, потому что занимаюсь вокалом, мне это очень нравится, и я хотела», - отметила юнармеец София Каташова (с. Наровчат).

На слет приехали 24 команды со всей Пензенской области - свыше 200 человек. Вместе с ними - 50 руководителей, они тоже не останутся без внимания и обретут новые педагогические навыки.

«Уникально в том плане, что буквально с сегодняшнего дня руководителям не читают лекции. Им дают моменты плана работы, они в первый раз видят детей и дают им те практические навыки, в которых каждый силен», - объяснил Вячеслав Старшев.

Слет юнармейцев уже стал традицией - его проводят в четвертый раз.