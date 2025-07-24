Мошенники пишут школьникам, представляясь медработниками

24.07.2025 | 08:22

В Минздраве Пензенской области предупредили жителей региона о распространяющейся новой мошеннической схеме. Аферисты пишут или звонят школьникам в мессенджерах, представляясь работниками поликлиник.

Злоумышленники просят детей подтвердить их персональные данные якобы для оформления электронных медицинских карт. От школьников требуют продиктовать код из СМС или прислать его фото для активации виртуального документа. При этом аферисты ссылаются на распоряжение директора образовательного учреждения.

«Не следует поддаваться на уговоры мошенников, называющих себя медиками или сотрудниками школ, и отправлять им фотографии своего страхового полиса, СНИЛСа, прививочного сертификата, свидетельства о рождении, паспорта, других личных документов», - подчеркнули в минздраве.

В министерстве отметили, что сотрудники детских поликлиник никогда не звонят детям даже для выяснения персональных данных и не просят сообщить коды, пароли. Вся необходимая информация о пациентах хранится в медучреждениях.

Если учащихся нужно оповестить о каких-то профилактических мероприятиях, то это делается либо через общение с их законными представителями, либо через классного руководителя. Также сведения предоставляются на родительских собраниях.