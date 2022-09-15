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Общество

В пензенской Заре продолжают строить дома для переселенцев

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В пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев.

В июне и августе 2022-го были заключены муниципальные контракты на возведение трех МКД (№ 2, 3, 4) для 315 семей. На второй и третий дома в августе были получены разрешения на строительство.

«В настоящее время на втором доме ведутся работы по устройству свайного фундамента и наружных сетей водоотведения и дождевой канализации по оси Б, на третьем доме застройщиком ведутся работы по разработке котлована», - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Возведение дома № 4 должно начаться в 2023-м. В том же году все три дома должны быть введены в эксплуатацию.

В пресс-службе напомнили, что расселяется аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.

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Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев.
Для переселенцев из какого государства? Жители Пензы разве пойдут туда добровольно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев.
Гетто расширяется.

Гость||

Гость писал(a):

Жители Пензы разве пойдут туда добровольно?
Не надо придумывать насильно переселённых пензенцев. Все согласились сами. Некоторые отказались и выиграли суды.

Гость||

Гость писал(a):

. Все согласились сами. Некоторые отказались и выиграли суды
Конечно,первым "заселенцам" дали метры побольше на халяву,но они не знали,что строения крупнощелевые...

Гость||

Ужас, а не дома! Туда чинух надо переселить, чтоб не видеть их гнусные откормленные физи!

Гость||

Гость писал(a):

Для переселенцев из какого государства? Жители Пензы разве пойдут туда добровольно?
а что вам там не по нраву? Разве только качество домов из г..на и палок. А район прекрасный, транспорт ходит, ближе к центру чем дальнее Арбеково . Поля и леса. В отличае от вашего скворечника в загазованном городе.

Гость||

Даже не беря во внимание качество построенных метров! Но, в поле!Люди, что же вы сами себя обесцениваете? Ну не приедет к вам ни скорая в течении часа, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни образования детям. Повози ка на танцы или музыкальную школу, или таким уже ничего и не надо?! Маргиналы одни....

Гость||

Встретила знакомую до переселения, раньше жила на Шмидта в коммуналке, глаза горят радостная, счастливая, что однокомнатную отдельную со своей ванной получит в Заре, ну и что зато отдельная! Сейчас криком кричит, транспорт ходит плохо, заболел езжай в город, продать не может! Бойтесь своих желаний...

Гость||

Ндас...маргиналов загоняют в фавелы.

Гость||

Гость писал(a):

Даже не беря во внимание качество построенных метров! Но, в поле!Люди, что же вы сами себя обесцениваете? Ну не приедет к вам ни скорая в течении часа, ни транспорта, ни
приезжает и скорая и врачи из поликлиники. Заря это ближнее арбеково через дорогу. А поле это лучше, чем высотки в полуторе метров друг от друга

Гость||

как вы возите на танцы детей, так и там возят. разницы нет

Гость||

транспорт ходит там хорошо. Вы в шаговой доступности ко всему живете и на транспорте не ездиете? Странная женщина. Я живу на шуисте и так же каждый день сажусь в маршрутку и куда то еду. В шаговой доступности кроме супермаркетов нет ничего

Гость||

Ой сваи появились. А как же без свайный ленточный фундамент !?А кто ответит за те дома с трещинами? А когда губернатор , мэр и члены правительства переедут в Зарю в такой домик ? Они в тяжелое время просто обязаны быть с народом и должны отказать от служебного транспорта , должны передвигаться исключительно на общественном.)

Гость||

Гость писал(a):

кто ответит за те дома с трещинами?
да никто!

Гость||

« Я живу на шуисте и так же каждый день сажусь в маршрутку и куда то еду. В шаговой доступности кроме супермаркетов нет ничего»

Да это такие же выселки. Хотя там инфраструктура лучше развита, детские кружки и школы в шаговой доступности.


Имя: Гость
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