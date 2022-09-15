В пензенской Заре продолжают строить дома для переселенцев

15.09.2022 | 09:28

В пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев.

В июне и августе 2022-го были заключены муниципальные контракты на возведение трех МКД (№ 2, 3, 4) для 315 семей. На второй и третий дома в августе были получены разрешения на строительство.

«В настоящее время на втором доме ведутся работы по устройству свайного фундамента и наружных сетей водоотведения и дождевой канализации по оси Б, на третьем доме застройщиком ведутся работы по разработке котлована», - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Возведение дома № 4 должно начаться в 2023-м. В том же году все три дома должны быть введены в эксплуатацию.

В пресс-службе напомнили, что расселяется аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.