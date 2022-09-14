Общество

Житель Каменки расплатился с долгами, чтобы не лишиться Renault

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50 тысяч рублей задолжал житель Каменки по административным штрафам и налогам, однако расставаться с деньгами не спешил. С представителями закона 56-летний мужчина тоже не желал контактировать.

Дело о принудительном исполнении поступило в районное отделение судебных приставов. После проверки имущественного положения должника выяснилось, что он является владельцем автомобиля Renault.

Судебный пристав вручил каменцу требование о предоставлении машины для обращения на нее взыскания.

«Во избежание наложения ареста на автомобиль мужчина нашел средства для погашения задолженности и исполнил обязательства перед взыскателями в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Судебные приставы нередко прибегают к такому способу, как операции с транспортными средствами должников. Так, они наложили запрет на регистрационные действия на целый автопарк, принадлежавший жителю Заречного, а один его автомобиль арестовали. Другой зареченец за долги может лишиться автомобиля Chery, а житель Пензенского района - машины Mazda СХ-7.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

требования это все бумажка ты попробуй машину то найти если только беззаботно на ней кататься или вляпаться во что то что бы проверять стали


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