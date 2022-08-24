В Пензенской области приставы арестуют автомобили должников

24.08.2022 | 12:25

Жители Пензенской области могут из-за долгов могут пересесть с личных авто на общественный транспорт. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Так, житель Заречного задолжал свыше 1,7 млн рублей по банковским кредитам, 200 тыс. - по налогам и еще 17 тыс. - по неоплаченным штрафам за нарушения правил дорожного движения. Расставаться с деньгами мужчина не спешил, рассчитывая, что его имущество искать не будут.

Однако во время рейда в одном из дворов закрытого города был обнаружен автомобиль Audi, принадлежавший должнику. Кроме того, появилась информация, что у зареченца имеется еще пять транспортных средств.

Весь автопарк был подвергнут запрету на регистрационные действия, а один автомобиль арестован. Его могут продать, чтобы погасить долг.

Другой зареченец, задолжавший более 600 тыс. рублей, долго уклонялся от разговора с судебным приставом-исполнителем. Однако встреча все же состоялась, но уже при аресте его автомобиля Chery.

А вот житель Пензенского района сознательно не вносил налоговые платежи. Его долг составил 469 тыс. рублей.

«Зарегистрированный на его имя автомобиль Mazda СХ-7 2011 года выпуска станет разменной монетой в вопросах противодействия молодого человека букве закона. В настоящее время привлечен специалист для оценки арестованного имущества. Если мужчина не погасит долг, то машина будет передана на принудительную реализацию», - предупредили в пресс-службе управления.