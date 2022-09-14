За сутки госпитализировали 41 жителя региона с коронавирусом

В Пензенской области подтвердилось 567 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.
402 зараженных - жители Пензы, 60 - Сердобского района, 43 - Пензенского, 13 - Никольского, 8 - Лопатинского, по 7 - Тамалинского района и города Заречного, по 5 - Спасского и Малосердобинского районов, 4 - Бессоновского, 3 - Кузнецкого, по 2 - Колышлейского и Наровчатского.
Единичные случаи выявлены в Городищенском, Каменском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском районах.
За сутки госпитализация потребовалась 41 жителю региона с коронавирусом.
«13 сентября выздоровевших 564 человека. Итого выздоровевших - 189 712. Умерших - 2 (6 053). Случаев подтвержденной COVID - 201 054», - уточнили в оперштабе.
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если отопление не дадут, то так и 700-800 за сутки будет заболевших! Только вопрос - почему не поднимается коллективный иммунитет? переболевших много, заставили привиться всех учителей и врачей, а коллективный иммунитет всё тот же