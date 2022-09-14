Общество

Пензенцам расскажут о безопасном и эффективном приеме лекарств

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В пятницу, 16 сентября, состоится онлайн-эфир с клиническим фармакологом пензенской городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Альфией Сатаевой.

Диалог с пользователями Сети приурочен ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

Специалист расскажет, почему нельзя принимать лекарства без назначения врача, объяснит, чем грозит необоснованный прием антибиотиков, проинформирует, когда и как начинать прием противовирусных средств в сезон ОРВИ, и напомнит о мерах эффективного лечения.

Онлайн-встреча начнется с 11:00 в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Задать врачу вопросы по заявленной теме сможет любой желающий, написав в чате во время эфира либо направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru - и указав в теме письма «Вопрос специалисту», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото № 1 pixabay.com, № 2 health.pnzreg.ru
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