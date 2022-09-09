Общество

Названы препараты, чаще всего вызывающие у пензенцев отравление

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В преддверии Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, стало известно, какие лекарства чаще всего бывают опасными для жизни и здоровья пензенцев.

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина помощь людям с отравлением лекарственными препаратами оказывают в отделении токсикологии.

Чаще всего пензенцы попадают в стационар при бесконтрольном или неосторожном приеме антибактериальных препаратов, витаминов группы В, обезболивающих.

Также есть случаи отравления антигипертензивными препаратами, диуретиками, антикоагулянтами, анестетиками и антивирусными средствами, в том числе применяемыми для лечения коронавирусной инфекции.

Во избежание нежелательных осложнений и последствий от приема медикаментов в больнице принимается ряд мер. В частности, это контроль качества, сроков годности и условий хранения препаратов, соблюдение требований к назначению. Раздача таблеток ведется строго в определенное время, индивидуально каждому пациенту.

Также медики учитывают риски при применении лекарств, в том числе аллергологический анамнез пациента, особенности взаимодействия и совместимость лекарственных препаратов, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А я отравился водкой

Гость||

А просроченная вакцина как же? Она как божья роса от всего помогает только?

Гость||

Все там уже отзвонились по выборам начальству?за едро галочку поставили

Гость||

вы лучше напишите как люди Травятся продуктами питания!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2022 12:38|

А просроченная вакцина как же? Она как божья роса от всего помогает только?

Помогает...Мой друг,учитель в школе,был вынужден привиться несколько раз.Первый раз рука отнялась,а после последней разговаривает со мной на расстоянии 10-ть метров.Болею,говорит.


Имя: Гость
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