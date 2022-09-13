В Пензенской области расчистка ручья Королейка завершится до зимы

13.09.2022 | 11:54

В Пензенской области комиссия проверила, как идут работы по расчистке и формированию русла ручья Королейка в городе Белинском.

Согласно государственному контракту заказчиком работ является Минлесхоз Пензенской области, исполнителем - ООО «Строймехъ».

Общая протяженность работ по расчистке Королейки составляет 2,6 км. Срок завершения - до 1 декабря 2022 года.

На встрече комиссия приняла работы не только по углублению дна, но и по вывозу грунта и древесных остатков в соответствии со сроками и техзаданием.

В пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напомнили: расчистка ручья увеличит пропускную способность водотока. Результатом станет снижение угрозы во время весеннего половодья жилому фонду и объектам городской инфраструктуры.