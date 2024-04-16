Сетевое издание|18+|Вторник|16 апр 2024|23:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зеленый ручей на ул. Гагарина обрел славу за пределами области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ярко-зеленый ручей на улице Гагарина в Пензе привлек внимание федерального телеграм-канала Mash, который посвятил водоему один из своих постов во вторник, 16 апреля.

В пензенских пабликах тема всплыла 14-го числа. «Зеленую речку» заметили около железнодорожного переезда.

«Жижу уже изучает местная администрация. Местные говорят - такого еще не было. Хотя в 2020-м водоем уже страдал от канализационных сбросов. Тогда нашли место, где прохудилась труба. Все залатали. Владельцы гаражей поблизости уверяют - несколько лет источник был чистым.

В этот раз уверенности, что это обычные канализационные стоки, нет. Слишком ядерный цвет у жидкости. Нарушителей ищут. Предварительная причина - авария», - пишет Mash, иронизируя: «С тархуном перебрали».

Известно, что в 2016 и последующих годах в Безымянный ручей в районе улицы Гагарина сгружали вывезенный с улиц города снег. Между тем Безымянный течет в Суру, она же стремится к водохранилищу, из которого питьевая жидкость подается в дома пензенцев.

В марте 2024 года зеленую лужу наблюдали на улице Индустриальной в Кузнецке. Одни горожане предположили, что произошла утечка с предприятия или, к примеру, с расположенной поблизости автомойки. По мнению других, к появлению зеленой жижи были причастны ресурсники, которые водой с помощью красителя проверяли целостность труб.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео канала «ЧП/Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте