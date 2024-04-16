Зеленый ручей на ул. Гагарина обрел славу за пределами области

16.04.2024 | 17:09

Ярко-зеленый ручей на улице Гагарина в Пензе привлек внимание федерального телеграм-канала Mash, который посвятил водоему один из своих постов во вторник, 16 апреля.

В пензенских пабликах тема всплыла 14-го числа. «Зеленую речку» заметили около железнодорожного переезда.

«Жижу уже изучает местная администрация. Местные говорят - такого еще не было. Хотя в 2020-м водоем уже страдал от канализационных сбросов. Тогда нашли место, где прохудилась труба. Все залатали. Владельцы гаражей поблизости уверяют - несколько лет источник был чистым.

В этот раз уверенности, что это обычные канализационные стоки, нет. Слишком ядерный цвет у жидкости. Нарушителей ищут. Предварительная причина - авария», - пишет Mash, иронизируя: «С тархуном перебрали».

Известно, что в 2016 и последующих годах в Безымянный ручей в районе улицы Гагарина сгружали вывезенный с улиц города снег. Между тем Безымянный течет в Суру, она же стремится к водохранилищу, из которого питьевая жидкость подается в дома пензенцев.

В марте 2024 года зеленую лужу наблюдали на улице Индустриальной в Кузнецке. Одни горожане предположили, что произошла утечка с предприятия или, к примеру, с расположенной поблизости автомойки. По мнению других, к появлению зеленой жижи были причастны ресурсники, которые водой с помощью красителя проверяли целостность труб.