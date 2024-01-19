Прокурор внес представление главе Пензы за лед и сугробы на дорогах

19.01.2024 | 16:24

В Пензе прокуратура держит на контроле расчистку автодорог. В ведомстве отметили, что в условиях резких перепадов температур и снегопадов движение в Пензе затруднено.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» расчищают снег, устраняют скользкость. Однако в надзорном органе пришли к выводу, что городские дорожные службы не обеспечивают полную защиту дорог от негативного воздействия погоды.

При проведении проверок 17 и 18 января установлены факты несоответствия автодорог нормативам: на проезжей части имеется наледь, вблизи пешеходных переходов образовались снежные валы.

На директора МБУ «Пензавтодор» возбуждено административное дело по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

«В связи с ненадлежащим осуществлением контроля за работой муниципального учреждения, отсутствием должной координации деятельности ответственных служб для обеспечения безопасного и бесперебойного движения внесено представление главе города Пензы», - добавила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.