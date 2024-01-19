Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|20:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Прокурор внес представление главе Пензы за лед и сугробы на дорогах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе прокуратура держит на контроле расчистку автодорог. В ведомстве отметили, что в условиях резких перепадов температур и снегопадов движение в Пензе затруднено.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» расчищают снег, устраняют скользкость. Однако в надзорном органе пришли к выводу, что городские дорожные службы не обеспечивают полную защиту дорог от негативного воздействия погоды.

Прокурор внес представление главе Пензы за лед и сугробы на дорогах

При проведении проверок 17 и 18 января установлены факты несоответствия автодорог нормативам: на проезжей части имеется наледь, вблизи пешеходных переходов образовались снежные валы.

На директора МБУ «Пензавтодор» возбуждено административное дело по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Прокурор внес представление главе Пензы за лед и сугробы на дорогах

«В связи с ненадлежащим осуществлением контроля за работой муниципального учреждения, отсутствием должной координации деятельности ответственных служб для обеспечения безопасного и бесперебойного движения внесено представление главе города Пензы», - добавила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте