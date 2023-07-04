На берега ручья Безымянного выбросило килограммы рыбы

04.07.2023 | 11:10

В Пензе на ручье Безымянном вновь заметили погибшую рыбу. Местные жители также пожаловались на зловоние, исходящее от воды.

Сообщение об очередной экокатастрофе появилось в пензенском Telegram-канале во вторник, 4 июля. На фото запечатлена крупная мертвая рыба, которая лежит на берегу или находится в воде.

О загрязнении ручья пензенцы пишут в соцсетях очень часто. Местные жители рассказывают, что в воду попадают вредные вещества, от этого она становится мутной, белесой. Кроме того, погибает рыба.

В последний раз о загрязнении Безымянного сообщалось в конце мая.

«От лица огромного количества садоводов СНТ («40 лет Октября-2», «Мир», «Рассвет», «Золотая Осень» и «Зеленая Поляна», «40 лет ВЧК») просим вас взять на личный контроль экологическую катастрофу. Уже две недели в ручей Безымянный сливают химикаты, запах - невозможно находиться на дачных участках, фауна и флора воды уничтожены, рыба практически вся погибла в настоящее время, вся плавает на поверхности, задыхается», - написала тогда пензячка на странице главы региона во «ВКонтакте».

Факт загрязнения подтвердили сотрудники регионального минлесхоза, однако мертвой рыбы они не обнаружили.

Специалисты сделали забор воды и пообещали провести исследование. Пока о его результатах нет информации.

Фото t.me/prosto_penza_58.