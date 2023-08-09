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Общество

Цвет воды в ручье Безымянном в Пензе объяснили

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Зеленая вода, которая имеет тухлый запах, и мертвая рыба на берегах - так пензенцы описывают экокатастрофу на Безымянном ручье.

На нее горожане жалуются уже долгое время.

«А что у нас происходит с Безымянным ручьем? Почему вода зеленая, тухлятиной воняет и рыба кверху брюхом? Кто за это должен отвечать? Ведь это наша земля и наш край», - написала пензячка Татьяна на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель регионального правительства объяснил женщине, почему вода позеленела.

«Природное явление, при котором происходит многократное увеличение концентрации сине-зеленых водорослей в водоеме, называется цветением воды. При этом вода чаще всего приобретает зеленый цвет. Под воздействием солнечных лучей и жаркой погоды усиленно развиваются одноклеточные особи и отдельные водоросли (фитопланктон). Процесс зацветания водоемов в большинстве случаев начинается в начале августа», - гласит ответ.

Пояснений о запахе, исходящем от воды, а также о гибели рыбы нет.

Сообщения об экокатастрофе на Безымянном участились в мае, затем снова появились в июле. Пензенцы делились фотокадрами белесой воды и усеянных мертвой рыбой берегов.

Факт загрязнения водоема подтвердили сотрудники регионального минлесхоза. Специалисты взяли пробы и пообещали провести исследование. О результатах пока нет информации.

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Источник — фото t.me/prosto_penza_58
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