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Общество

В Белинской районной больнице начали капремонт лечебного корпуса

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В Белинской районной больнице приступили к капитальному ремонту пятиэтажного лечебного корпуса.

Работы намерены завершить в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В 2024-м запланированы замена кровли, оконных блоков, а также ремонт фасада здания. Подрядчик уже доставил строительные материалы и устанавливает леса по периметру корпуса.

Капитальный ремонт учреждения проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

На обновление здания выделят более 145 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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Источник — фото областного минздрава
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