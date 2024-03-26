В Белинской районной больнице начали капремонт лечебного корпуса

В Белинской районной больнице приступили к капитальному ремонту пятиэтажного лечебного корпуса.
Работы намерены завершить в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
В 2024-м запланированы замена кровли, оконных блоков, а также ремонт фасада здания. Подрядчик уже доставил строительные материалы и устанавливает леса по периметру корпуса.
Капитальный ремонт учреждения проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».
На обновление здания выделят более 145 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
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