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Политика

Депутаты выбрали глав Башмаковского и Белинского районов

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В среду, 19 июля, в двух районах Пензенской области - Башмаковском и Белинском - у глав администраций сменились названия должностей. Теперь они стали просто главами районов.

Так, в Башмаковском районе на сессии Собраний представителей депутаты единогласно избрали главой Тамару Павлуткину, а в Белинском - Сергея Сорокина.

Тамара Павлуткина руководит районом с 2017 года (до нее был Александр Саванков), Сергей Сорокин - с 2022-го (ранее Белинский район возглавляла Олеся Мягкова).

Аналогичное избрание состоится в общем в 25 районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.

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Источник — фото Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области
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