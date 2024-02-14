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Культура

Бывший дом купца Антюшина в Белинском полностью преобразили

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В Белинском бывший дом купца Антюшина полностью отремонтировали. Здание, являющееся частью музея-усадьбы В. Г. Белинского, преобразилось и снаружи, и внутри.

Бывший дом купца Антюшина в Белинском полностью преобразили

В этом году дом купца, объект культурного наследия регионального значения, оснастят современным специализированным музейным и техническим оборудованием.

Бывший дом купца Антюшина в Белинском полностью преобразили

«Это будет новое, современное, многофункциональное, комфортное пространство, которое уже само по себе будет объектом искусства. Оно будет одновременно торжественным и сакральным, где изменится сам характер экспонирования предметов, посвященных творчеству выдающегося литературного и театрального критика Виссариона Белинского», - сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Бывший дом купца Антюшина в Белинском полностью преобразили

Новое оснащение укрепит материальную базу музея и привлечет еще больше туристов на маршрут, охватывающий Белинский и Каменский районы области.

Бывший дом купца Антюшина в Белинском полностью преобразили

Бывший дом купца Федора Антюшина расположен рядом с домом Белинских. Здание каменное, двухэтажное, принадлежало купцам с 30-х годов XIX века, когда Антюшины впервые появились в Чембаре. В последний раз дом капитально ремонтировали в 1978 году.

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Источник — фото областного минкульта
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