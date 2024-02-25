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Из жизни

В Белинском не нашли места для символа города

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Житель Белинского Александр Ш. пытался выяснить судьбу четырехметрового горельефа В. Г. Белинского. Мужчина ждал, что в городе найдется для него достойное место.

Об этом он написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По словам Александра, горельеф создал художник и скульптор Виктор Пензин в 1974 году для турбазы «Чембар».

«После того как турбаза была уничтожена, в 1997 году точно такой же горельеф М. Ю. Лермонтова был порезан на цветмет, а «Неистовый Виссарион» еще жил, оставаясь в сердцах белинцев неофициальным символом города, известным каждому обитателю, едва ли не лучше герба официального», - написал мужчина.

Какое-то время горельеф хранили на складе автотранспортного предприятия «в куче макулатуры и цветмета», а между 25 и 29 июля 2022 года он исчез, рассказал Александр.

«Был перемещен в неизвестном направлении, чтобы, по словам замглавы районной администрации А. Г. Андрюшина, в самое ближайшее время занять наилучшее место в городе. Интересно, «наилучшее место» уже найдено?» - спросил мужчина.

Ему ответил представитель администрации Белинского района.

«Горельеф, созданный скульптором В. П. Пензиным, после закрытия турбазы в городе Белинском был размещен на стене школы № 1 города. Когда школу ремонтировали, его пришлось снять, так как новое покрытие стен не выдержит горельеф. Сейчас горельеф В. Г. Белинского находится на хранении в поимском пансионате», - сообщил он.

Планируется ли вернуть городу его неофициальный символ, не указано.

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Источник — фото Александра Шилина
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