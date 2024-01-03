Сетевое издание|18+|Среда|3 янв 2024|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 3 января, в Пензе очередная смена работников дорожно-коммунальной службы в 1:00 занялась расчисткой и антигололедной обработкой автомагистралей. С утра основной упор делался на второстепенные дороги, тротуары, заездные карманы, подходы к остановкам и переходам.

В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

Днем от снега и льда расчищают скверы, площади, памятные места и другие часто посещаемые территории.

В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

Снег вывозится с остановок общественного транспорта на улицах Кирова, Пушкина, Бекешской, Куйбышева и других. Как предупредили в администрации Пензы, основные работы в этом направлении будут выполняться ночью, когда трафик станет менее интенсивным.

В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

Сотрудники районных администраций контролируют расчистку дворов. Неудовлетворительное состояние придомовых территорий выявлено на улицах Бородина, 19, Ладожской, 117, проспекте Строителей, 168, Володарского, 65 и 67, Урицкого, 44а, Кирова, 5 и 10, Мира, 3, 15а, 53 и 55.

В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

Нарекания возникли к качеству работ, проводимых компаниями «Пик сервиса», «Новые технологии управления», «Эр-строй», «Без проблем», «Добродел», «Жилкомсервис», «Код», «Кристалл», «Поместье», «Единство».

«Руководству управляющих организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте