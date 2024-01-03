В Пензе компаниям-аутсайдерам по расчистке дворов выдали предписания

03.01.2024 | 13:41

В среду, 3 января, в Пензе очередная смена работников дорожно-коммунальной службы в 1:00 занялась расчисткой и антигололедной обработкой автомагистралей. С утра основной упор делался на второстепенные дороги, тротуары, заездные карманы, подходы к остановкам и переходам.

Днем от снега и льда расчищают скверы, площади, памятные места и другие часто посещаемые территории.

Снег вывозится с остановок общественного транспорта на улицах Кирова, Пушкина, Бекешской, Куйбышева и других. Как предупредили в администрации Пензы, основные работы в этом направлении будут выполняться ночью, когда трафик станет менее интенсивным.

Сотрудники районных администраций контролируют расчистку дворов. Неудовлетворительное состояние придомовых территорий выявлено на улицах Бородина, 19, Ладожской, 117, проспекте Строителей, 168, Володарского, 65 и 67, Урицкого, 44а, Кирова, 5 и 10, Мира, 3, 15а, 53 и 55.

Нарекания возникли к качеству работ, проводимых компаниями «Пик сервиса», «Новые технологии управления», «Эр-строй», «Без проблем», «Добродел», «Жилкомсервис», «Код», «Кристалл», «Поместье», «Единство».

«Руководству управляющих организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе мэрии.