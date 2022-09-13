Многие пензенцы не заметят изменений в схеме движения троллейбусов

13.09.2022 | 19:44

«Все нормально, у нас пассажиры самые спокойные, я вам честно говорю», - отметила кондуктор троллейбуса № 7 Таисия Косова.

Пензячка рассказала о том, как горожане отреагировали на изменение маршрута следования троллейбусов № 7 и 6. Со вторника, 13 сентября, электрический транспорт не доезжает до разворота в Запрудном, кондуктор объявляет о конечной на остановку раньше - мера вынужденная, пояснили в государственном казенном учреждении «Организатор перевозок Пензенской области».

«На основании приказа администрации города Пензы, в связи с осуществлением земляных работ по переустройству участка газопровода в районе здания на проспекте Строителей, 170, с 6:00 13 сентября до 00:00 6 октября (до окончания земляных работ) движение троллейбусов по маршрутам № 6 и 7 в микрорайоне Запрудный будет ограничено до остановки «Кольцевая» на проспекте Строителей», - объяснила главный специалист отдела ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Евгения Тархова.

Не так много пассажиров этих троллейбусов ездит до конечной. Так что большинство горожан, предпочитающих экологически чистый транспорт, не заметят сокращения маршрута следования.

Из-за переобустройства сетей в Дальнем Арбекове внесены изменения в схемы движения не только троллейбусов, но и другого общественного транспорта.

«До 00:00 17 сентября продлевается схема движения автобусов малого класса № 89 от остановки «Улица Ладожская» до остановки на Ладожской, 139», - сообщила Евгения Тархова.

Как только работы завершат, все вернется на круги своя.