11-летнего пензенца с ОВЗ отказались обучать в обычной школе

13.09.2022 | 16:47

В Пензе 11-летнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отказались обучать в обычной школе. Его бабушка обратилась к детскому омбудсмену Елене Столяровой и попросила защитить права внука.

Женщина воспитывает мальчика потому, что его мать и отца лишили родительских прав.

Учителя посчитали, что ребенку будет тяжело учиться вместе с остальными детьми, и рекомендовали домашнюю форму получения знаний.

«Такая рекомендация еще больше изолировала ребенка от сверстников и не способствовала его продуктивной адаптации в своей возрастной группе», - объясняется на странице уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Елена Столярова обратилась в управление образования города, и в итоге для подростка организовали индивидуальное обучение.

Для мальчика составили учебный план, в котором учли рекомендации медика, психолога и педагога. Он сможет посещать уроки вместе с другими школьниками, а также внеурочные занятия, досуговые мероприятия.