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Общество

За состоянием уличного туалета на Западной Поляне пообещали следить

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Пензенцам с Западной Поляны отравляет жизнь уличный туалет, установленный у бывшего «Велеса» на Попова, 4Б.

«Когда его приведут в порядок? Он загажен, вонь страшная и сплошная антисанитария. Этим туалетом пользуются работники троллейбусов», - заявила одна из горожанок, обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

На синюю кабинку жаловались и другие. Она стоит в непосредственной близости от места проведения ярмарок, где едва ли не каждые выходные выстраиваются продавцы со съестным. С одной стороны, удобно - все под рукой, с другой, запах отпугивает покупателей.

«Вожу ребенка в ДЮЦ «Спутник», неприятно даже просто мимо проходить, надо задерживать дыхание, пока не пройдем этот участок», - пожаловалась другая пензячка.

Ситуацию прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«По информации предприятия-перевозчика, вышеуказанный туалет предназначен для служебного использования, еженедельно проводится его санитарная обработка с вывозом отходов специализированной техникой.

В связи с поступившим обращением руководителю предприятия-перевозчика поручено усилить контроль за санитарным состоянием туалета и территории у остановки общественного транспорта «Олимпийская аллея», - говорится в сообщении директора учреждения Ларисы Панковой.

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Гость||

люблю запахи туатета, они мне родные с детства


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